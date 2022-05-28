В США назвали укрепившее курс рубля решение Путина

Решение президента России Владимира Путина продавать газ в рублях способствовало укреплению курса российской валюты. Об этом 28 мая сообщил телеканал CBS News.

«С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что резкий рост стоимости энергоносителей сыграл немаловажную роль в вопросе восстановления рубля.

Как правило, в странах, в отношении которых применяются санкции, наблюдается бегство инвесторов и постоянный отток капитала, что приводит к падению ее валюты. При этом меры России, «направленные на то, чтобы деньги не покидали страну», создают в сочетании с ограничительными мерами со стороны Запада спрос на рубль и повышают его стоимость, добавил телеканал.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что решение о снижении ключевой ставки Центробанком РФ до 11% важно и своевременно для российской экономики. Это «подстегнуло рубль — он чуть-чуть вырос», добавил он.

В этот же день стало известно, что страны G7 договорились принять меры для остановки роста цен на энергоносители, который был вызван чрезвычайными рыночными условиями.

Также в пятницу ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что из-за роста цен на нефть Россия получила рекордную сумму доходов от экспорта черного золота за 4 месяца 2022 года равную 4,75 трлн рублей — половину суммы в 9,5 трлн рублей, которую собиралась получить за год.

О выгоде для России из санкций Запада относительно экспорта черного золота заявляли и аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price двумя днями ранее. По его словам, доходы РФ от продажи нефти в апреле выросли до 1,8 трлн рублей.

26 мая американское издание The Washington Post заявило, что страх наступления энергетического кризиса заставил страны Евросоюза (ЕС) уступить требованию Москвы оплачивать поставки газа в рублях. Такое развитие событий, уточняется в материале, говорит о победе российской стороны.

12 мая Bloomberg сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.