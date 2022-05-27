Реклама
Прямой эфир
Мир
МО призвало ВОЗ расследовать деятельность лабораторий в Нигерии из-за оспы обезьян
Спорт
Футбольные клубы Украины и Белоруссии будут разводить на любых турнирах
Мир
Экс-госсекретаря США внесли в списки «Миротворца»
Мир
Кипр с 1 июня отменяет справку о вакцинации от COVID-19 для туристов
Общество
Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными правообладателями
Мир
В Кремле оценили идею Джонсона создать альянс с Украиной и рядом других стран
Экономика
Законопроект о расторжении договоров аренды в ТЦ скоро внесут в Госдуму
Мир
Путин назвал практически агрессией давление на РФ со стороны ряда стран
Мир
Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона
Мир
Силы ЛНР отрезали украинским военным пути для отступления из республики
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень
Сюжет:

Эксперт объяснил рекордный рост доходов России от нефти вопреки санкциям

Эксперт Митрахович: РФ получила половину запланированных на год доходов от экспорта нефти за четыре месяца
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году Россия за четыре месяца вместо запланированных шести получила доход от экспорта нефти в размере 4,75 трлн рублей — половину суммы в 9,5 трлн рублей, которую собиралась получить за год. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович в пятницу, 27 мая.

Это произошло из-за роста цен на нефть, констатировал эксперт.

«Правда, ситуация вокруг российско-западного конфликта и санкционного конфликта — это лишь один из факторов, влияющих на цены на нефть. Понятно, что на цены на нефть влияет куча других вещей: что происходит с ОПЕК+, что происходит со спросом, что происходит с коронавирусом, локдаунами. Если, например, сейчас локдауны в Китае закончатся, будет еще больший спрос на нефть, цены вырастут», — рассказал Митрахович.

Полный бак: подешевеет ли бензин на российских АЗС
Биржевые цены на топливо упали до двухлетнего минимума

События развиваются быстро, и какой доход Россия получит от экспорта этого энергоресурса к концу года, пока неизвестно, отметил он. Многое зависит от того, будет ли введено эмбарго на поставки российского черного золота странами Запада, добавил эксперт.

На сегодняшний день эмбарго нет, российская нефтедобыча упала в апреле примерно на 10% к февральскому уровню. Статистики за май пока что нет и ее официально не публикуют. Для страны, которая подверглась масштабным санкциям, это не очень большое падение.

«Вроде в начале мая был рост [добычи нефти в РФ]. Посмотрим, что будет по итогам мая», — добавил он.

25 мая аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price рассказал, что Москва извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта черного золота и доходы РФ от продажи нефти в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. По его словам, спустя четыре месяца после начала спецоперации по защите Донбасса федеральный бюджет РФ уже получил 50% запланированных нефтегазовых доходов на 2022 год, который составляет 9,5 трлн рублей.

Рапир считает, что российскую нефть «невозможно полностью убрать с рынка», ведь РФ является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров черного золота. Он добавил, что у Китая и Индии есть большой стимул покупать российскую нефть.

Аналитик сделал вывод, что единственный эффективный способ повлиять на «нефтяные доходы России — это уменьшить глобальную зависимость от нефти».

26 мая ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что в Евросоюзе явно пробуксовывается голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти, в том числе из-за того что РФ может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее такие меры. В этом случае в мире усилится дефицит черного золота и цены на него взлетят.

О блокировке шестого пакета антироссийских санкций ЕС стало известно ранее, 18 мая. Двумя днями ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022