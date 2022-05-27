Эксперт объяснил рекордный рост доходов России от нефти вопреки санкциям

В 2022 году Россия за четыре месяца вместо запланированных шести получила доход от экспорта нефти в размере 4,75 трлн рублей — половину суммы в 9,5 трлн рублей, которую собиралась получить за год. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович в пятницу, 27 мая.

Это произошло из-за роста цен на нефть, констатировал эксперт.

«Правда, ситуация вокруг российско-западного конфликта и санкционного конфликта — это лишь один из факторов, влияющих на цены на нефть. Понятно, что на цены на нефть влияет куча других вещей: что происходит с ОПЕК+, что происходит со спросом, что происходит с коронавирусом, локдаунами. Если, например, сейчас локдауны в Китае закончатся, будет еще больший спрос на нефть, цены вырастут», — рассказал Митрахович.

События развиваются быстро, и какой доход Россия получит от экспорта этого энергоресурса к концу года, пока неизвестно, отметил он. Многое зависит от того, будет ли введено эмбарго на поставки российского черного золота странами Запада, добавил эксперт.

На сегодняшний день эмбарго нет, российская нефтедобыча упала в апреле примерно на 10% к февральскому уровню. Статистики за май пока что нет и ее официально не публикуют. Для страны, которая подверглась масштабным санкциям, это не очень большое падение.

«Вроде в начале мая был рост [добычи нефти в РФ]. Посмотрим, что будет по итогам мая», — добавил он.

25 мая аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price рассказал, что Москва извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта черного золота и доходы РФ от продажи нефти в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. По его словам, спустя четыре месяца после начала спецоперации по защите Донбасса федеральный бюджет РФ уже получил 50% запланированных нефтегазовых доходов на 2022 год, который составляет 9,5 трлн рублей.

Рапир считает, что российскую нефть «невозможно полностью убрать с рынка», ведь РФ является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров черного золота. Он добавил, что у Китая и Индии есть большой стимул покупать российскую нефть.

Аналитик сделал вывод, что единственный эффективный способ повлиять на «нефтяные доходы России — это уменьшить глобальную зависимость от нефти».

26 мая ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что в Евросоюзе явно пробуксовывается голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти, в том числе из-за того что РФ может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее такие меры. В этом случае в мире усилится дефицит черного золота и цены на него взлетят.

О блокировке шестого пакета антироссийских санкций ЕС стало известно ранее, 18 мая. Двумя днями ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».