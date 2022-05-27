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Страны G7 договорились остановить рост цен на энергоносители

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Фото: REUTERS/Yuka Obayashi
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Страны G7 договорились принять меры для остановки роста цен на энергоносители. Об этом в пятницу, 27 мая, говорится в заявлении министерства по делам экономики и защиты климата Германии.

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«Необходимо продумать эффективные меры, чтобы остановить рост цен на энергоносители, вызванный чрезвычайными рыночными условиями, не ставя при этом под угрозу ключевые механизмы климатической политики, способствующие энергетическому переходу», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский союз разрабатывает планы на случай прекращения поставок газа из России. Она добавила, что ЕС прорабатывает возможность увеличения поставок газа из Израиля через территорию Египта, а также продолжает свои контакты с Алжиром.

25 мая еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что зависимость стран ЕС от поставок российского газа является следствием их жадности. Она уточнила, что ошибка европейских стран заключалась в том, что они хотели получать дешевый газ из России, а теперь получили своего рода урок.

При этом накануне управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин в беседе с «Известиями» высказал мнение, что основа стратегии по снижению зависимости ЕС от российского газа — это разрушение потребления, «которое и так происходит из-за экстремально высоких цен на энергоресурсы».

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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