Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком
Экономика
Россия готова поставить излишки продовольствия за рубеж
Мир
ВОЗ не сочла необходимой массовую вакцинацию из-за вспышки оспы обезьян
Спорт
Футбольные клубы Украины и Белоруссии будут разводить на любых турнирах
Экономика
Россия с 1 июля может временно запретить экспорт риса
Мир
Захарова обвинила западные СМИ в игнорировании нацизма на Украине
Мир
МО призвало ВОЗ расследовать деятельность лабораторий в Нигерии из-за оспы обезьян
Мир
Экс-госсекретаря США внесли в списки «Миротворца»
Общество
Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными правообладателями
Мир
Кипр с 1 июня отменяет справку о вакцинации от COVID-19 для туристов
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень

США вводят санкции против еще двух российских банков

США вводят санкции против двух российских банков за связи с КНДР
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Против еще двух российских банков США вводят санкции якобы за связи с Северной Кореей. Об этом сообщило в пятницу, 27 мая, американское министерство финансов.

Отмечается, что под рестрикции попали владивостокский Дальневосточный банк и банк «Спутник», который находится в Самаре.

Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию
Что заставляет мир ожидать от Пхеньяна новой провокации

Кроме того, под санкции попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation, а также житель Белоруссии, являющийся гражданином КНДР.

Наложение санкций министерством финансов США произошло «за поддержку разработки Корейской Народно-Демократической Республикой оружия массового уничтожения и программ баллистических ракет».

В сообщении также отмечается, что в этом году КНДР в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН запустила 23 баллистические ракеты, в том числе шесть межконтинентальных.

На сайте американского ведомства отмечается, что Дальневосточный банк внесен в список за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки товаров или услуг национальной авиакомпании КНДР Air Koryo.

Банк «Спутник», в свою очередь, внесен в список «за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки или товаров или услуг в поддержку Банка внешней торговли КНДР (FTB)».

26 мая постпред Норвегии при ООН Мона Йуул сообщила, что проект резолюции США по усилению санкций против КНДР будет передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в связи с «неоднозначными результатами голосования в Совете Безопасности».

26 мая Россия и Китай использовали право вето, чтобы заблокировать проект американской резолюции, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022