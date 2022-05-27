США вводят санкции против еще двух российских банков

Против еще двух российских банков США вводят санкции якобы за связи с Северной Кореей. Об этом сообщило в пятницу, 27 мая, американское министерство финансов.

Отмечается, что под рестрикции попали владивостокский Дальневосточный банк и банк «Спутник», который находится в Самаре.

Кроме того, под санкции попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation, а также житель Белоруссии, являющийся гражданином КНДР.

Наложение санкций министерством финансов США произошло «за поддержку разработки Корейской Народно-Демократической Республикой оружия массового уничтожения и программ баллистических ракет».

В сообщении также отмечается, что в этом году КНДР в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН запустила 23 баллистические ракеты, в том числе шесть межконтинентальных.

На сайте американского ведомства отмечается, что Дальневосточный банк внесен в список за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки товаров или услуг национальной авиакомпании КНДР Air Koryo.

Банк «Спутник», в свою очередь, внесен в список «за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки или товаров или услуг в поддержку Банка внешней торговли КНДР (FTB)».

26 мая постпред Норвегии при ООН Мона Йуул сообщила, что проект резолюции США по усилению санкций против КНДР будет передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в связи с «неоднозначными результатами голосования в Совете Безопасности».

26 мая Россия и Китай использовали право вето, чтобы заблокировать проект американской резолюции, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.