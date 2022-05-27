Генассамблея ООН рассмотрит проект по санкциям против КНДР после вето

Проект резолюции США по усилению санкций против КНДР будет передан на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН в связи с «неоднозначными результатами голосования в Совете Безопасности». Об этом в четверг, 26 мая, сообщила постпред Норвегии при ООН Мона Йуул.

«Мы осознаем, что Генассамблея теперь возьмет этот вопрос для дискуссии. И мы ожидаем, что СБ ООН предоставит специальный доклад по этому вопросу для рассмотрения Генассамблеей. Призываем секретариат подготовить такой доклад», — сказала она во время заседания Совбеза.

Теперь Генеральная ассамблея ООН в течение 10 дней должна собраться для обсуждения вопроса.

26 мая Россия и Китай использовали право вето, чтобы заблокировать проект американской резолюции, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ и КНР предстоит объяснить свое решение, которое, по ее словам, дает возможность КНДР осуществлять «провокации». Также дипломат от лица Вашингтона, Сеула и Токио призвала администрацию Северной Кореи к сотрудничеству.

Вопрос об усилении санкций в отношении Пхеньяна был вынесен на обсуждение СБ ООН на фоне очередных ракетных испытаний КНДР. Так, Северная Корея утром 25 мая выпустила по направлению Японского моря одну за другой три баллистические ракеты. Японский министр обороны Нобуо Киси от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио можно считать прямой провокацией.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

До этого, 10 марта, США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Северная Корея провела в последние два месяца испытания, которые можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН, уточняли в Белом доме.