Кипр с 1 июня отменяет справку о вакцинации от COVID-19 для туристов

С 1 июня прибывающим на Кипр путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом 27 мая сообщило правительственное бюро печати и информации островного государства.

Отмечается, что кабинет министров, приняв во внимание улучшение эпидемиологической картины, одобрил отмену существующего плана действий по безопасности от COVID-19 для аэропортов Ларнаки и Пафоса, а также портов страны.

«Согласно решению, все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. План действий отменяется с 1 июня 2022 года», — указано в сообщении.

Как отметил министр транспорта Яннис Карусос, это важное решение, с которым страна возвращается к нормальной жизни в отношении туристических и пассажирских поездок.

Ранее, 24 мая, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах также решил смягчить правила въезда в страну в летний период в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 не понадобится при въезде в ФРГ также с 1 июня.

16 мая Австрия сняла связанные с коронавирусом ограничения для въезда иностранных туристов. Так, при въезде в страну туристам больше не нужно предъявлять справки о перенесенной болезни, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о наличии вакцинации.

В РФ продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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