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В Германии с 1 июня отменят COVID-ограничения на въезд в страну

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Фото: Global Look Press/Lu Yang
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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах решил смягчить правила въезда в страну в летний период в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил 24 мая газетам медиагруппы Funke.

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«Мы приостановим действие правила 3G при въезде до конца августа», — передает его слова Hamburger Abendblatt.

С 1 июня въезжающим в страну больше не нужно предоставлять сертификаты о вакцинации, справки переболевшего и ПЦР-тесты. При этом в настоящее время неизвестно, возобновится ли применение меры в сентябре.

Так называемое правило 3G продолжает действовать на территории ФРГ для всех лиц от 12 лет до 31 мая.

Федеральный кабинет 25 мая примет решение об изменении правил въезда в страну. Уточняется, что помимо смягчения правила 3G, поправка предусматривает, что в будущем Германия будет признавать все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

21 мая Испания приняла решение открыть страну для всех иностранных туристов с ПЦР-тестом на COVID-19 или антиген-тестом, сделанными не ранее чем за 72 и 24 часа до поездки соответственно.

16 мая Австрия сняла связанные с коронавирусом ограничения для въезда иностранных туристов. Так, при въезде в страну туристам больше не нужно предъявлять справки о перенесенной болезни, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о наличии вакцинации.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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