Австрия отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов

Австрия снимает связанные с коронавирусом ограничения для въезда иностранных туристов с 16 мая. Об этом 14 мая сообщает официальный туристический портал страны.

«Так называемое правило 3-G (наличие вакцинации, справки о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест) снимается с 16 мая для въезжающих в Австрию из всех стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ношение масок остается обязательным в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.

27 февраля Австрия, Дания и Ирландия запретили авиаперелеты над своими странами для российских самолетов. Так, прямого авиасообщения РФ с Австрией сейчас нет. Добраться до столицы, Вены, можно с пересадкой в Ереване или Стамбуле.

С 22 февраля австрийские власти разрешили въезд российских граждан с отрицательным результатом теста на коронавирус или теста на антиген. До этого у въезжающих в Австрию россиян требовали сертификат о вакцинации от COVID-19, при отсутствии которого туристов отправляли на десятидневный карантин.