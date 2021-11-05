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Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией

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Австрия с 9 ноября снимет все ограничения на авиасообщение с Россией, но правила въезда не изменятся. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

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«Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными», — заявил Линхарт в интервью «РИА Новости».

Въезд из России в Австрию в настоящий момент возможен, в том числе и по туристической визе, однако при отсутствии сертификата о вакцинации одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов туристов отправляют на десятидневный карантин, который можно досрочно завершить, сдав тест на шестой день по прибытии.

14 октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что Россия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с рядом стран, в числе которых Австрия, Швейцария, Финляндия и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, в оперштабе заявили, что снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

5 октября Россия возобновила авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, Новой Зеландией и ЮАР. На заседании также было решено, что в Данию по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген будут летать два рейса. В Бахрейн, Индию, ОАЭ и другие страны число рейсов будет увеличено.

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