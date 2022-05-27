Реклама
Прямой эфир

Ограничения из-за COVID-19 продлили до июля в Орловской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орловской области до конца июня продлили ограничения, введенные из-за неблагоприятной ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусом. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

Срок реализации комплекса ограничительных мероприятий продлен до 30 июня 2022 года. Соответствующее изменение внесут в указ губернатора Андрея Клычкова.

InfoOrel.ru уточняет, что продление режима повышенной готовности требует соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия антисептиков в достаточном количестве, соблюдения мер безопасности при проведении массовых мероприятий.

Причиной продления ограничительных мер являются высокие показатели заболеваемости ОРВИ, коронавирусом, внебольничными пневмониями, которые превышают показатели по России.

За минувшие сутки в Орловской области за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев коронавируса, 28 человек госпитализировали, один человек умер, сообщает федеральный оперативный штаб.

С 27 мая ношение масок в Санкт-Петербурге перестанет иметь обязательный характер. Однако специалисты рекомендуют продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования во избежание распространения коронавирусной инфекции.

За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин установил ковидную амнистию. За все штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований граждане смогут получить компенсацию.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022