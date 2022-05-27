Ограничения из-за COVID-19 продлили до июля в Орловской области

В Орловской области до конца июня продлили ограничения, введенные из-за неблагоприятной ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусом. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

Срок реализации комплекса ограничительных мероприятий продлен до 30 июня 2022 года. Соответствующее изменение внесут в указ губернатора Андрея Клычкова.

InfoOrel.ru уточняет, что продление режима повышенной готовности требует соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия антисептиков в достаточном количестве, соблюдения мер безопасности при проведении массовых мероприятий.

Причиной продления ограничительных мер являются высокие показатели заболеваемости ОРВИ, коронавирусом, внебольничными пневмониями, которые превышают показатели по России.

За минувшие сутки в Орловской области за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев коронавируса, 28 человек госпитализировали, один человек умер, сообщает федеральный оперативный штаб.

С 27 мая ношение масок в Санкт-Петербурге перестанет иметь обязательный характер. Однако специалисты рекомендуют продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования во избежание распространения коронавирусной инфекции.

За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин установил ковидную амнистию. За все штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований граждане смогут получить компенсацию.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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