Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в пятницу, 27 мая, о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя.

«В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он уточнил, что это будет связано с полным окончанием боевых действий. По словам Пушилина, пока называть точную дату проблематично, передает RT.

Глава ДНР подчеркнул, что «всё будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочим».

Также он заявил, что порт Мариуполя будет задействован для поставки строительных материалов с целью восстановления города. Первую отгрузку в порту планируют сделать уже в конце мая.

Накануне Пушилин заявил, что мариупольский порт начнет принимать и отправлять грузы 27 или 28 мая, сообщает телеканал «Звезда».

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что порт в Мариуполе начал работать в обычном режиме.

24 мая министерство заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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