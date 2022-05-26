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Порт Мариуполя может начать отправлять и принимать грузы 27-28 мая

Пушилин заявил, что порт Мариуполя начнет отправлять и принимать грузы завтра-послезавтра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Мариупольский порт начнет принимать и отправлять грузы завтра-послезавтра, 27 или 28 мая. Об этом в четверг, 26 мая, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, который сейчас налаживает работу, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра», — сказал он в ходе онлайн-заседания форума «Единой России» «Предпринимательство в новой экономической реальности».

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что порт в Мариуполе начал работать в обычном режиме.

За день до этого министерство заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в городе налаживается мирная жизнь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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