Порт Мариуполя заработал в обычном режиме

Порт в Мариуполе начал работать в обычном режиме. Об этом 25 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — сказал он на брифинге.

Накануне ведомство заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

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После стало известно, что пять иностранных судов, заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, смогли покинуть порт.

Помимо этого Минобороны РФ показало кадры работы саперов на побережье Азовского моря в районе морского порта Мариуполя. Специалисты осмотрели буквально каждый сантиметр при использовании «Урана-6». Места, где были найдены боеприпасы, отмечали красным флагом, дальше их разминировали.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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