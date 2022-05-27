В России нашли способ избежать дефолта без лицензии США

В России нашли способ избежать потенциального дефолта по внешнему госдолгу после отзыва лицензии минфином США. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает РБК.

В документах всех российских выпусков обнаруживается условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое открывает возможность платить в рублях без оснований объявить российский дефолт.

Таким образом, данный пункт говорит о том, что если Москва платит держателю не в долларах, то денежное обязательство считается выполненным, при условии, что инвестор может обменять полученное число иной валюты на доллары в причитающемся размере.

«Возмещение в другой валюте» независимо от другого условия— «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и также допускает выплаты в рублях, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.

Так, если при конвертации сумма в долларах будет меньше причитающейся, Россия обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.

26 мая председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не испытывает проблем с возможностью обслуживания государственного долга с финансовой стороны.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Ее действие закончилось 25 мая в 07:01 мск. Лицензия OFAC разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Центробанка.

В свою очередь, Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но сделает это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Как пояснил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, в случае технического «дефолта» по долларовым платежам Москва заплатит рублями и будет обращаться в международные суды.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то, что значительные суммы российских резервов заблокированы. Он отметил, что уже исполнены в рублях обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.