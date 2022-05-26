Набиуллина заявила об отсутствии у РФ проблем с финансами по выплате госдолга

Россия не испытывает проблем с возможностью обслуживания государственного долга с финансовой стороны. Об этом 26 мая заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей, мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях», — рассказала Набиуллина журналистам в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

Днем ранее Министерство финансов России сообщило, что Москва теперь будет исполнять свои долговые обязательства в рублях «с возможностью последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства». Там также подчеркнули, что готовы продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, но на вышеописанных условиях.

Минфин РФ принял такое решение на фоне нового ограничения со стороны США, которое, как указали в министерстве, подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

Так, 24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Она истекла 25 мая. Эта лицензия разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Центробанка. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

Экономист Михаил Беляев в беседе с «Известиями», комментируя это действие со стороны Вашингтона, выразил мнение, что Штаты будут вынуждены отозвать решение. Он указал на то, что на самом деле в выплате госдолга заинтересована не столько Россия, сколько сами кредиторы.

18 мая министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. До этого, 5 мая, сообщалось, что Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Еврооблигации «Россия-2026» выпущены в 2016 году с погашением в 2026-м на сумму $71,25 млн. Также на этот день назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» (выпуск 2021 года), купон составит €26,5 млн.

Еще 6 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то, что значительные суммы российских резервов заблокированы. Он подчеркнул тогда, что Россия исполнила в рублях все обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали усиливать санкции против РФ после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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