В США рассказали о росте доходов России от нефти из-за санкций

Россия извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта нефти, доходы страны от продажи черного золота в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. Об этом 25 мая написал аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price.

Он отметил, что спустя четыре месяца после начала спецоперации по защите населения Донбасса федеральный бюджет России уже получил 50% запланированных нефтегазовых доходов на 2022 год, который составляет 9,5 трлн рублей.

Российскую нефть «невозможно полностью убрать с рынка», уточнил автор статьи, поскольку страна является одним из крупнейших мировых ее производителей и экспортеров.

По мере роста цен на нефть повышается привлекательность нефти из России, добавил Рапир. Он указал на большой стимул у Китая и Индии в настоящее время покупать российскую нефть.

Аналитик сделал вывод, что единственным эффективным способом повлиять на «нефтяные доходы России — это уменьшить глобальную зависимость от нефти».

26 мая ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в разговоре с «Известиями», что в Евросоюзе явно пробуксовывается голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти в том числе из-за того, что РФ может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее такие меры, и тогда в мире усилится дефицит черного золота и цены на него взлетят. Он отметил, что что министр финансов США Джанет Йеллен также выступает против введения мер ЕС в отношении российской нефти, которые привели бы к сокращению экспорта этого ресурса вообще.

О блокировке шестого пакета антироссийских санкций ЕС стало известно ранее, 18 мая. Двумя днями ранее Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».

6 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. Стране, уточнил он, потребуется минимум пять лет, а также деньги для перестройки на другой порядок и реорганизации заводов.

4 мая сообщалось, что Евросоюзу не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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