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Правительство выделит почти 1 млрд рублей на закупку госсимволов для школ
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Правительство выделит почти 1 млрд рублей на закупку госсимволов для школ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Правительство России выделит российским регионам около 1 млрд рублей на закупку в школы государственных символов. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

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Отмечается, что бюджет будет выделен в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России».

«Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов… в размере 970,92 млн рублей», — говорится в документе.

Как следует из текста, деньги пойдут на приобретение товаров, работ и услуг «в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации».

11 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, который показал, что абсолютное большинство россиян выступает за поднятие флага и исполнение гимна перед школьной учебной неделей, а также положительно относится к проведению уроков, посвященных спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 25 апреля, в начале учебной недели, в 89 школах Тверской области впервые исполнили гимн России и подняли государственный флаг.

До этого, 22 апреля, в министерстве образования Татарстана «Известиям» сообщили, что в регионе с 1 сентября во всех школах будут исполнять гимны России и самой республики.

19 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага, добавил он.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева назвала эту идею правильной.

Идею также поддержал президент России Владимир Путин.

4 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что значит проявлять патриотизм. По его мнению, проявление настоящего патриотизма — это любовь к Родине и готовность на любые жертвы ради своей страны. Песков также отметил, что в вопросе о том, кто больше является патриотом, «вряд ли нужны соревнования». По его словам, в настоящее время народ должен быть единым.

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