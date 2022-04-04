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Песков рассказал о проявлении настоящего патриотизма

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Любовь к Родине и готовность на любые жертвы ради своей страны являются проявлением настоящего патриотизма. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Это больше идеологическая дискуссия, хотя двойного прочтения у слова «патриотизм» нет и быть не может. Это любовь к родине и готовность на любые жертвы для страны, когда требуется. Это и есть патриотизм», — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в его понимании проявляется настоящий патриотизм.

Песков также отметил, что в вопросе о том, кто больше является патриотом, «вряд ли нужны соревнования». По его словам, в настоящее время народ должен быть единым.

«Соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужны, тем более в тот момент , когда мы все должны быть объединены», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Днем ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица предателей родины. Он подчеркнул, патриотизм — это образ не мыслей, а действий. У тех, кто любит Родину, очень разные лица, а у предателя, по его словам, всегда одно лицо.

2 апреля Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну на фоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Он также отметил, что некоторые граждане «стали хаять власть» и «нападать» на героев из числа военнослужащих. Их он назвал врагами государства, а также подчеркнул, что Россия будет с ними бороться.

21 марта Песков отметил, что митинг-концерт, прошедший в «Лужниках» 18 марта, стал демонстрацией поддержки, которой пользуется Путин. Мероприятие стало отображением желания людей поддержать действия РФ, подчеркнул представитель Кремля.

По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину превысил 80%. 30 марта ВЦИОМ также сообщал, что число россиян, скорее поддерживающих специальную операцию по защите жителей Донбасса, составляет 76%. Это выше на 11 п.п. по сравнению с результатами от 25 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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