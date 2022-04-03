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Медведев призвал научиться отличать лица предателей от патриотов

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал вовремя отличать лица предателей родины от патриотов
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 3 апреля, призвал научиться отличать лица предателей родины.

Спецоперация в Донбассе 3 апреля. Текстовая трансляция
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«Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия», — написал он в своем Telegram-канале «о чрезвычайно непростой теме».

По его словам, у тех, кто любит Родину, очень разные лица. При этом он подчеркнул, что у предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Медведев отметил, что важно вовремя отличить это лицо.

Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну на фоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Представитель Кремля также отметил, что некоторые граждане «стали хаять власть» и «нападать» на героев из числа военнослужащих. Их он назвал врагами государства, а также подчеркнул, что Россия будет с ними бороться.

По его словам, те деятели культуры, которые уехали из России и позже «хотят приехать, получать государственные гранты, сниматься в государственном кино, играть в государственном театре», уже не смогут этого сделать. Пресс-секретарь президента допустил, что есть «заблудшие» артисты. Он считает, что их нужно направить на путь истины, если они этого захотят.

Ранее, 1 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бюджетники, высказывающиеся против России, должны уйти с руководящих должностей.

До этого, 23 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к артистам, которые решили покинуть Россию. Он добавил, что встречи президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры и искусства не планируется, потому что «сейчас пока не до этого».

Накануне Песков предположил, что некоторые артисты, уехавшие из России, «потом поймут и вернутся обратно». Также он сказал, что сейчас существует мало возможностей для того, чтобы защитить граждан России от русофобии за рубежом.

19 марта директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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