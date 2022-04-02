Песков не считает врагами РФ покинувших страну на фоне спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну но фоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом в субботу, 2 марта, он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 24».

«У нас есть люди, которые испугались. Когда всё началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что некоторые граждане «стали хаять власть» и «нападать» на героев из числа военнослужащих.

«Вот это враги государства, и с ними мы будем бороться», — подчеркнул он.

По его словам, те деятели культуры, которые уехали из России и позже «хотят приехать, получать государственные гранты, сниматься в государственном кино, играть в государственном театре», уже не смогут этого сделать. Пресс-секретарь президента допустил, что есть «заблудшие» артисты. Он считает, что их нужно направить на путь истины, если они этого захотят.

Ранее, 1 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бюджетники, высказывающиеся против России, должны уйти с руководящих должностей.

Ранее, 23 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к артистам, которые решили покинуть Россию. Он добавил, что встречи президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры и искусства не планируется, потому что «сейчас пока не до этого».

Накануне Песков предположил, что некоторые артисты, уехавшие из России, «потом поймут и вернутся обратно». Также он сказал, что сейчас существует мало возможностей для того, чтобы защитить граждан России от русофобии за рубежом.

19 марта директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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