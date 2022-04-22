Гимны РФ и Татарстана начнут исполнять в республике летом в пришкольных лагерях
В Татарстане с 1 сентября во всех школах будут исполнять гимны России и самой республики. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявили «Известиям» в министерстве образования региона. Там уточнили, что традицию начнут внедрять уже летом в пришкольных лагерях.
«25 апреля в единый день поднятия государственного флага РФ, объявленного министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, в татарстанских школах будут подняты государственный флаг России и государственный флаг Татарстана с озвучиванием мелодий гимнов РФ и Татарстана. Эта традиция продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания и в профильных сменах министерства образования и науки Татарстана, а уже с 1 сентября будет организована во всех школах республики на еженедельной основе», — отметили в министерстве.
Накануне в Госсовете Татарстана и Курултае (Госсобрании) Башкортостана сообщили о том, что парламентарии ряда регионов страны предлагают исполнять на школьных линейках не только российский, как ранее рекомендовали в Минпросвещения, но и национальные гимны.
19 апреля Кравцов заявил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага, добавил он.
Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева назвала эту идею правильной.
Идею также поддержал президент России Владимир Путин.
Помимо этого, Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории.