Прямой эфир
Мир
Шольц заявил от отсутствии гарантий мира на Украине в случае эмбарго на газ
Общество
СКР расследует факт обстрела ВСУ госпиталя в Донбассе ракетами «Точка-У»
Общество
Гимны РФ и Татарстана начнут исполнять в республике летом в пришкольных лагерях
Общество
Рашкин подал апелляционную жалобу на приговор по делу о незаконной охоте
Мир
Канцлер Германии призвал Украину защищаться самостоятельно
Наука
«Роскосмос» будет развивать пилотируемую космонавтику с Китаем
Мир
В Мариуполе готовятся восстановить телевещание
Мир
МИД РФ заявил об открытости Москвы для честного диалога с США
Мир
Макрон заявил об отсутствии обсуждения эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
Боррель заявил о готовности сесть с Путиным за стол переговоров по Украине
Мир
В ЛНР заявили о контроле над 90% территории республики
Сюжет:

Гимны РФ и Татарстана начнут исполнять в республике летом в пришкольных лагерях

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане с 1 сентября во всех школах будут исполнять гимны России и самой республики. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявили «Известиям» в министерстве образования региона. Там уточнили, что традицию начнут внедрять уже летом в пришкольных лагерях.

Хоровое мнение: на школьных линейках будет не только гимн России
В Татарстане и Башкортостане предлагают исполнять также гимны республик

«25 апреля в единый день поднятия государственного флага РФ, объявленного министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, в татарстанских школах будут подняты государственный флаг России и государственный флаг Татарстана с озвучиванием мелодий гимнов РФ и Татарстана. Эта традиция продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания и в профильных сменах министерства образования и науки Татарстана, а уже с 1 сентября будет организована во всех школах республики на еженедельной основе», — отметили в министерстве.

Накануне в Госсовете Татарстана и Курултае (Госсобрании) Башкортостана сообщили о том, что парламентарии ряда регионов страны предлагают исполнять на школьных линейках не только российский, как ранее рекомендовали в Минпросвещения, но и национальные гимны.

19 апреля Кравцов заявил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага, добавил он.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева назвала эту идею правильной.

Идею также поддержал президент России Владимир Путин.

Помимо этого, Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022