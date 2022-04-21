В школах Татарстана и Башкортостана предложили исполнять гимны республик

Парламентарии ряда регионов РФ предлагают исполнять на школьных линейках не только российский, как ранее рекомендовали в Минпросвещения, но и национальные гимны. Об этом в четверг, 21 апреля, «Известиям» сообщили в Госсовете Татарстана и Курултае (Госсобрании) Башкортостана.

По словам министра образования Башкортостана Айбулата Хажина, он намерен обсудить этот вопрос на оперативном совещании с главой республики 25 апреля.

Зампред Курултая Башкортостана Рустам Ишмухаметов заявил «‎Известиям»‎, что в школах республики уже была традиция начинать учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна РФ и Башкортостана. С другой стороны, любая образовательная организация вправе сама установить порядок исполнения гимна и поднятия флага в своем уставе или положении, добавил он.

По мнению члена комитета по образованию, науке и культуре Госсовета Татарстана Ркаила Зайдуллина, «‎‎если в республике играют гимн РФ, за ним должен исполняться и гимн Татарстана».

«Татарстан — национальная республика. Любовь к большой стране начинается с любви к малой родине», — уточнил парламентарий.

В комитете Госдумы по делам национальностей инициативу поддерживают. Как пояснил зампред комитета Ильдар Гильмутдинов, для принятия решения не нужно одобрения со стороны парламента, поскольку исполнение гимна субъекта не предполагает изменения законов.

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Хоровое мнение: на школьных линейках будет не только гимн России