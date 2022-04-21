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В школах Татарстана и Башкортостана предложили исполнять гимны республик

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Парламентарии ряда регионов РФ предлагают исполнять на школьных линейках не только российский, как ранее рекомендовали в Минпросвещения, но и национальные гимны. Об этом в четверг, 21 апреля, «Известиям» сообщили в Госсовете Татарстана и Курултае (Госсобрании) Башкортостана.

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По словам министра образования Башкортостана Айбулата Хажина, он намерен обсудить этот вопрос на оперативном совещании с главой республики 25 апреля.

Зампред Курултая Башкортостана Рустам Ишмухаметов заявил «‎Известиям»‎, что в школах республики уже была традиция начинать учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна РФ и Башкортостана. С другой стороны, любая образовательная организация вправе сама установить порядок исполнения гимна и поднятия флага в своем уставе или положении, добавил он.

По мнению члена комитета по образованию, науке и культуре Госсовета Татарстана Ркаила Зайдуллина, «‎‎если в республике играют гимн РФ, за ним должен исполняться и гимн Татарстана».

«Татарстан — национальная республика. Любовь к большой стране начинается с любви к малой родине», — уточнил парламентарий.

В комитете Госдумы по делам национальностей инициативу поддерживают. Как пояснил зампред комитета Ильдар Гильмутдинов, для принятия решения не нужно одобрения со стороны парламента, поскольку исполнение гимна субъекта не предполагает изменения законов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хоровое мнение: на школьных линейках будет не только гимн России

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