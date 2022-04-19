В Совфеде поддержали инициативу исполнять в школах гимн России

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева 19 апреля назвала правильной инициативу в начале каждой недели в российских школах исполнять гимн и поднимать государственный флаг.

«Как педагог, как россиянка я считаю, что символы России однозначно дети должны знать. Я считаю, это абсолютно правильная позиция», — заявила она «РИА Новости».

Ранее в этот день министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага, добавил он.

Также Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.

Также во вторник президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.