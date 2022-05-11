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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к патриотическим инициативам в школах

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают патриотические инициативы в школах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Абсолютное большинство россиян выступает за поднятие флага и исполнение гимна перед школьной учебной неделей, а также положительно относится к проведению уроков, посвященных спецоперации по защите Донбасса. Об этом 11 мая сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По данным опроса, больше всего поддержки и нейтрального отношения получила инициатива по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей: 59% относятся к ней положительно, 24% — отрицательно, еще 13% — безразлично.

Чуть меньше граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции по защите Донбасса, — 51%, 37% относятся отрицательно, 5% — безразлично.

В то же время относительное большинство опрошенных выступило против инициативы проведения уроков истории с первого класса. Не одобрили эту идею 49%, в то время как «за» высказались 42%, а 6% остались безразличными.

Социологи отметили, что имеющие несовершеннолетних детей и внуков чаще высказываются положительно об обсуждаемых новациях, чем те, у кого детей и внуков этого возраста нет.

Положительно относятся к патриотическому старту школьной недели 65% тех, у кого есть дети до 18 лет, и 51% тех, у кого их нет. Уроки на тему спецоперации по защите Донбасса поддержали 56% родителей несовершеннолетних и 46% россиян, у которых детей такого возраста нет. Отрицательно об уроках истории с первого класса чаще высказывались те, у кого нет детей до 18 лет, — 53%. Среди родителей настоящих и будущих школьников мнение об этой инициативе разделилось поровну: по 46% отрицательных и положительных оценок.

Ранее, 25 апреля, в начале учебной недели, в 89 школах Тверской области впервые исполнили гимн России и подняли государственный флаг.

До этого, 22 апреля, в министерстве образования Татарстана «Известиям» сообщили, что в регионе с 1 сентября во всех школах будут исполнять гимны России и самой республики.

19 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага, добавил он.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева назвала эту идею правильной.

Идею также поддержал президент России Владимир Путин.

Помимо этого, Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

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