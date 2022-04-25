В школах Тверской области уроки начались с исполнения гимна и поднятия флага России

В школах Тверской области в начале каждой учебной недели начнут исполнять гимн России и поднимать государственный флаг. 25 апреля патриотическая акция впервые прошла в 89 школах. Об этом сообщили «Тверские ведомости».

Издание отметило, что Центр образования им. Александра Атрощанка в Твери стал одним из первых учреждений, где прошло исполнение гимна и поднятия флага России. Уточняется, что событие приурочили к старту цикла мероприятий, которые посвящены празднованию Дня Победы.

Ранее, 19 апреля, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Он добавил, что данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага. На следующий день на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею.