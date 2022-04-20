Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна в школах РФ

Российский президент Владимир Путин поддержал идею поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах. Об этом он заявил на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» 20 апреля.

«Сергей Сергеевич (Кравцов, глава Минпросвещения РФ. — Ред.), что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», — сказал президент.

Накануне Кравцов сообщил, что исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага, добавил он.

Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева назвала эту идею правильной.

Тогда же Кравцов заявил, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории.