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Укрепление рубля затормозило инвестиции в драгметаллы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В условиях резкого укрепления курса рубля к доллару привлекательность золота для россиян снижается, рассказали «Известиям» в крупных кредитных и брокерских организациях.

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Спрос оставался высоким до конца марта — начала апреля, пока курс USD/RUB не достиг отметки 70, а после началось падение, что затормозило розничные покупки золотых и серебряных слитков, а также монет, отметила аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

К концу апреля спрос на металл заметно снизился относительно уровня марта, но всё еще обгонял прошлогодние показатели вдвое, оценили в ПСБ.

Тогда как ранее наблюдался взрывной рост спроса на инвестиции в драгметалл. Интерес россиян к золоту вырос в 23 раза по итогам первых трех месяцев этого года в сопоставлении с прошлым, сообщили в Ак Барс Банке.

Наибольший пик наблюдался в марте. Бурный прирост инвестиций со стороны физлиц в драгметаллы пришелся на начало весны 2022-го, отметили в ПСБ. По сравнению с таким же периодом 2021 года объем привлечений на банковские счета в драгметаллах увеличился десятикратно, как и спрос на золотые слитки. Повышенный интерес к инвестициям в золото в розничном сегменте с начала марта также фиксируют в Совкомбанке, а в МКБ — на золотые инвестиционные монеты.

Однако, несмотря на снижение привлекательности золота и ожидаемого давления на его стоимость из-за ужесточения политики ФРС, специалисты рекомендуют рассмотреть его в качестве защитного актива.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Золото не блестит: укрепление рубля затормозило инвестиции в драгметаллы

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