Al Jazeera привлечет МУС к расследованию гибели своей журналистки

Расследование по факту убийства корреспондентки катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле будет передано главному прокурору Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление было размещено на сайте канала в четверг, 26 мая.

«Al Jazeera Media Network поручила группе юристов передать дело об убийстве своей журналистки Ширин Абу Акле в Международный уголовный суд в Гааге», — говорится в публикации.

В дополнение к этому материалы МУС также будут включать «бомбардировку Израилем и полное уничтожение» офиса Al Jazeera в Газе в мае 2021 года, а также «постоянные подстрекательства и нападения на журналистов телеканала, работающих на оккупированных палестинских территориях».

11 мая стало известно, что репортер телеканала Катара Al Jazeera Ширин Абу Акле была застрелена военными Израиля на Западном берегу реки Иордан. В министерстве здравоохранения отметили, что Ширин, которая освещала армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, скончалась от полученного огнестрельного ранения в голову. В Al Jazeera также добавили, что во время обстрела журналистка была в специальном жилете с надписью PRESS.

13 мая на похоронах убитой корреспондентки израильская полиция избила палестинцев. В связи с этим США выразили Израилю протест. Кроме того, американский лидер Джо Байден призвал призвал расследовать столкновения на церемонии.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.