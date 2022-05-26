Реклама
Прямой эфир

Al Jazeera привлечет МУС к расследованию гибели своей журналистки

0
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расследование по факту убийства корреспондентки катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле будет передано главному прокурору Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление было размещено на сайте канала в четверг, 26 мая.

Все дороги ведут к ним: ситуация в Иерусалиме обостряется
Ожидать ли полномасштабной войны Израиля и Палестины к окончанию Рамадана

«Al Jazeera Media Network поручила группе юристов передать дело об убийстве своей журналистки Ширин Абу Акле в Международный уголовный суд в Гааге», — говорится в публикации.

В дополнение к этому материалы МУС также будут включать «бомбардировку Израилем и полное уничтожение» офиса Al Jazeera в Газе в мае 2021 года, а также «постоянные подстрекательства и нападения на журналистов телеканала, работающих на оккупированных палестинских территориях».

11 мая стало известно, что репортер телеканала Катара Al Jazeera Ширин Абу Акле была застрелена военными Израиля на Западном берегу реки Иордан. В министерстве здравоохранения отметили, что Ширин, которая освещала армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, скончалась от полученного огнестрельного ранения в голову. В Al Jazeera также добавили, что во время обстрела журналистка была в специальном жилете с надписью PRESS.

13 мая на похоронах убитой корреспондентки израильская полиция избила палестинцев. В связи с этим США выразили Израилю протест. Кроме того, американский лидер Джо Байден призвал призвал расследовать столкновения на церемонии.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022