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Бразильский аналитик допустил передачу Украины под управление Польши

Бразильский аналитик Эскобар допустил, что Зеленский передаст Польше право управлять Украиной
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Фото: Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS.com
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Новые соглашения между Варшавой и Киевом знаменуют собой «мягкую аннексию» Польшей западных территорий Украины. К такому выводу пришел бразильский журналист Пепе Эскобар в статье для портала The Cradle.

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По мнению аналитика, Польша стремится извлечь выгоду из ситуации на Украине и «усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние» на западе страны.

«Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше», — пояснил он, добавив, что Варшаве даже не придется отправлять свои войска на Украину.

Эскобар отметил, что передать Польше право управлять страной может сам президент Украины Владимир Зеленский.

22 мая стало известно, что Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особой правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную инициативу казусом суверенитета, добавив, что киевский режим активно разбрасывается своей независимостью. Помимо этого, она подчеркнула, что таким образом власти Украины легализуют де-факто захват страны.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, инициатива украинского лидера Владимира Зеленского касательно особого правового статуса граждан Польши на территории страны еще раз доказывает, что Украина полностью теряет свою самостоятельность.

22 мая сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны.

18 мая помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.

5 мая Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

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