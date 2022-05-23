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В Госдуме заявили о потере Украиной своей самостоятельности

Депутат Чепа: инициатива о статусе поляков на Украине еще раз доказывает потерю страной самостоятельности
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Инициатива украинского лидера Владимира Зеленского касательно особого правового статуса граждан Польши на территории страны еще раз доказывает, что Украина полностью теряет свою самостоятельность. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это еще раз доказывает, что Украина полностью теряет свою самостоятельность, это даст возможность официально ставить людей, которых будут проводить США, на любые должности. Не выборные, а назначаемые должности. Это, конечно, удар в том числе и по украинской элите. Мне кажется, это вызовет серьезные недовольства во многих кругах Украины», — отметил политик.

Как подчеркнул Чепа, в настоящее время зреет недовольство Зеленским, к примеру, среди военных и части силовых структур, которые неподконтрольны или не так сильно контролируются «советниками извне», а данная инициатива еще сильнее усугубит ситуацию.

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Накануне стало известно, что Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особой правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную инициативу казусом суверенитета, добавив, что киевский режим активно разбрасывается своей независимостью. Помимо этого, она подчеркнула, что таким образом власти Украины легализуют де-факто захват страны.

22 мая сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны.

18 мая помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.

6 мая представитель Кремля Дмитрий Песков указал на возможную угрозу для территориальной целостности Украины со стороны Польши.

За день до этого Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

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