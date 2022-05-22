Реклама
Прямой эфир

Кива заявил о визите Дуды на Украину для обсуждения передачи Польше западных областей

0
Фото: REUTERS/Polish Presidency/Jakub Szymczuk
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны. Об этом заявил 22 мая в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной
Что означают слова Анджея Дуды об «общем счастье» двух государств

«Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов. Украина, как государство, доживает свои последние месяцы», — сообщил бывший парламентарий, ссылаясь на источник в офисе Зеленского.

Ранее в этот день сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с официальным визитом. Дуда станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Реклама

18 мая помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.

6 мая польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Польша посылает на Украину наемников и кадровых военных для их участия в боевых действиях. Он пояснил, что иностранная военная помощь препятствует разрешению кризиса вокруг Украины. Решению кризиса также мешает тот факт, что Украина фактически находится под внешним управлением, отметил политолог.

В свою очередь, Кива 5 мая уже заявлял, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии: так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин также заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022