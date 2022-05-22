Кива заявил о визите Дуды на Украину для обсуждения передачи Польше западных областей
Президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны. Об этом заявил 22 мая в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
«Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов. Украина, как государство, доживает свои последние месяцы», — сообщил бывший парламентарий, ссылаясь на источник в офисе Зеленского.
Ранее в этот день сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с официальным визитом. Дуда станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.
18 мая помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет западноукраинские земли.
6 мая польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Польша посылает на Украину наемников и кадровых военных для их участия в боевых действиях. Он пояснил, что иностранная военная помощь препятствует разрешению кризиса вокруг Украины. Решению кризиса также мешает тот факт, что Украина фактически находится под внешним управлением, отметил политолог.
В свою очередь, Кива 5 мая уже заявлял, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии: так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.
В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин также заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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