В Сети появились кадры хоррора «Винни-Пух: кровь и мед»

В Сети 26 мая появились кадры хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» от британского сценариста и режиссера Риса Фрейк-Уотерфилда.

Отмечается, что в этом году авторские права на сказку Алана Милна о медвежонке и его друзьях закончились, и теперь образы может использовать кто угодно.

Судя по опубликованным кадрам, Винни-Пух и Пятачок — серийные убийцы. В масках медведя и свиньи они нападают на молодых девушек. Главные роли исполнят Крейг Дэвид Доусетт (Винни) и Крис Корделл (Пятачок).

24 мая американская киностудия Marvel Studios опубликовала первый официальный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром», релиз которого в мировом прокате состоится 8 июля текущего года.