Marvel Studios опубликовала первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»

Американская киностудия Marvel Studios во вторник, 24 мая, опубликовала на своем YouTube-канале первый официальный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром», релиз которого в мировом прокате состоится 8 июля текущего года.

В кинокартине главные роли исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон.

По сюжету Тор хочет отправиться в путешествие совместно со Стражами галактики, однако перед этим ему предстоит объединиться с Могучим Тором, Валькирией и Коргом для того, чтобы победить Горру Убийцу богов.

Сюжет разворачивается после действий фильма «Мстители: Финал», пишет «Газета.Ru».