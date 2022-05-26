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Суд в Нальчике признал законным увольнение 120 росгвардейцев за отказ ехать на Украину

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Гарнизонный военный суд Кабардино-Балкарии в Нальчике признал законным увольнение 120 бывших сотрудников Росгвардии за отказ ехать на Украину.

Прибыв в Нальчик, военных уведомили о расторжении с ними контрактов, соответственно, с того момента они лишились льготных ипотек и прочих преференций. При этом военнослужащих предупреждали, что их действия являются военным преступлением.

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В распоряжении «Известий» оказалась аудиозапись беседы представителя командования и сотрудников ведомства. В своем обращении он сказал, что те, кто пересечет границу в обратном направлении, будут считаться военными преступниками, после чего ими займется прокуратура. А это означает, что в другой раз бойцы рискуют занять скамью подсудимых.

«Они считают: «Да, я здесь буду служить, но никуда в боевые командировки я не поеду». Ну извините меня, значит, работай сапожником, портным, разнорабочим, рой ямы. Что угодно можно делать. Военный должен воевать, он должен эти вопросы выполнять профессионально, нормально. Те, кто вернулся, — это предатели. Они предали и Родину свою, и своих товарищей», — заявил ветеран сил специального назначения Сергей Лысюк.

Однако адвокат экс-росгвардейцев Андрей Сабинин не согласен с мнением командира. Он убежден, что все они вернулись домой на законных основаниях, а приказа не существует.

По итогу военным судом отказано в удовлетворении иска, увольнение признано законным.

20 апреля сообщалось, что во Владивосток вернулся отряд Росгвардии, выполнявший задачи спецоперации по освобождению Донбасса. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также отметил высокий профессионализм сотрудников ведомства и их человеческие качества. Глава региона вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Кроме того, им были присвоены внеочередные специальные звания.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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