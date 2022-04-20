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Вернувшимся со спецоперации приморским росгвардейцам вручили награды

Вернувшийся с Украины приморский отряд Росгвардии встретили ведомственными наградами
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Сводный отряд Росгвардии из Приморского края, выполнявший задачи в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе, в среду, 20 апреля, прилетел в аэропорт Владивостока.

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Бойцов встречали губернатор Олег Кожемяко, начальник регионального управления Росгвардии Игорь Гуревич, главный федеральный инспектор края Сергей Грызыхин, родственники, сослуживцы.

«Губернатор [Олег Кожемяко] вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Также им были присвоены внеочередные специальные звания», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Как подчеркнул Кожемяко, жители Приморья следили за боями, которые гвардейцы вели с «коварным, опытным и жестоким врагом, за восемь лет пропитанным духом нацизма».

«Вы освобождали города, населенные пункты, ликвидировали диверсионные группы, разминировали поселки, оказывали большую гуманитарную помощь мирному населению Украины. Вы с честью и достоинством выполнили свой долг!» — заявил он.

Ранее, 16 апреля, Росгвардия сообщила, что вертолетчики ведомства уничтожили группу украинских националистов и военную технику в тылу противника. Экипажи вертолетов ежедневно осуществляют вылеты из пункта базирования для выполнения служебно-боевых задач. При этом для того, чтобы легче идентифицировать цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника, вертолетчикам приходится летать на малых высотах, рассказали в Росгвардии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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