Вернувшимся со спецоперации приморским росгвардейцам вручили награды

Сводный отряд Росгвардии из Приморского края, выполнявший задачи в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе, в среду, 20 апреля, прилетел в аэропорт Владивостока.

Бойцов встречали губернатор Олег Кожемяко, начальник регионального управления Росгвардии Игорь Гуревич, главный федеральный инспектор края Сергей Грызыхин, родственники, сослуживцы.

«Губернатор [Олег Кожемяко] вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Также им были присвоены внеочередные специальные звания», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Как подчеркнул Кожемяко, жители Приморья следили за боями, которые гвардейцы вели с «коварным, опытным и жестоким врагом, за восемь лет пропитанным духом нацизма».

«Вы освобождали города, населенные пункты, ликвидировали диверсионные группы, разминировали поселки, оказывали большую гуманитарную помощь мирному населению Украины. Вы с честью и достоинством выполнили свой долг!» — заявил он.

Ранее, 16 апреля, Росгвардия сообщила, что вертолетчики ведомства уничтожили группу украинских националистов и военную технику в тылу противника. Экипажи вертолетов ежедневно осуществляют вылеты из пункта базирования для выполнения служебно-боевых задач. При этом для того, чтобы легче идентифицировать цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника, вертолетчикам приходится летать на малых высотах, рассказали в Росгвардии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».