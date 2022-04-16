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Вертолеты Росгвардии уничтожили группу националистов и технику ВСУ

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Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу украинских националистов и военную технику в тылу противника. Об этом сообщает в субботу, 16 апреля, пресс-служба ведомства.

Отмечается, что операция авиационной группы Росгвардии прошла несколько дней назад.

«Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов. В результате была уничтожена вооруженная группа противника, а также три единицы военной техники», — говорится в сообщении.

Экипажи вертолетов ежедневно осуществляют вылеты из пункта базирования для выполнения служебно-боевых задач. При этом для того, чтобы легче идентифицировать цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника, вертолетчиками приходится летать на малых высотах, рассказали в Росгвардии.

Новость дополняется.

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