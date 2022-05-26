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Глава ФМБА Скворцова призвала россиян не опасаться новой вспышки COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Масштабного распространения коронавируса не ожидается, но сам возбудитель заболевания может вернуться с очередной мутацией. Такое заявление глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сделала в четверг, 26 мая, в эфире телеканала «Россия 24».

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Она привела в качестве примера штамм «Омикрон», мутировавший настолько, что обошел иммунную защиту, сформированную другими видами коронавируса. То есть фактически речь шла о новом виде заболевания.

«Мне представляется, что мощной какой-то волны ковида не должно быть. Конечно, сложно прогнозировать, потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, который значительно меняет свойства этого вируса», — заявила Скворцова.

Глава ФМБА добавила, что известны случаи, когда обратно возвращались уже забытые инфекции, а COVID-19 в отличие от сезонных возбудителей постоянно циркулирует. Поэтому дать полную гарантию, что новых случаев заражения не будет, невозможно.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 4700 новых случаев коронавируса, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что в России во второй половине сентября следует ждать новой волны коронавируса.

С 27 мая ношение масок в Санкт-Петербурге перестанет иметь обязательный характер. Однако специалисты рекомендуют продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования во избежание распространения коронавирусной инфекции, передает НСН.

За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин установил ковидную амнистию. За все штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований граждане смогут получить компенсацию.

Обязательное же ношение масок в российской столице было отменено еще 15 марта. Также были упразднены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие ограничения.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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