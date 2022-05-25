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Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области

В Белгородской области обстреляно село Журавлевка со стороны Украины
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Фото: РИА Новости
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Село Журавлевка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Один житель пострадал, ему оказывается медицинская помощь, сообщил в среду, 25 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В этот же день губернатор сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Белгородской области до 9 июня. Впервые он был введен в регионе 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели.

Ранее, 18 мая, обстрелу подверглось белгородское село Солохи. В результате обстрела получили повреждения 19 домов, из них повторно — 14. Губернатор региона отметил, что в общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах, однако было принято решение приостановить ремонт до стабилизации ситуации в селе. Кроме того, при обстреле села пострадал один человек.

Накануне село Безымено в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Была повреждена линия электропередачи.

При этом 13 мая в пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что в регионе полностью восстановлены 124 объекта, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Провокации с украинской стороны также фиксировались в прошлом месяце. Так, 19 и 26 апреля были обстреляны село Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Того же числа попал под обстрел поселок Климово Брянской области.

На фоне участившихся обстрелов главы ряда регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности. С 11 апреля он был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

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