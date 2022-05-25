Путин упростил прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей

Жители Запорожской и Херсонской областей Украины смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал в среду, 25 мая, президент России Владимир Путин. Новый указ вступает в силу со дня его подписания.

Изменения внесены в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Текст документа опубликован на портале правовой информации.

В администрации Запорожской области в среду сообщили, что сейчас ведется подготовка к процедуре выдачи паспортов. Для этого в регионе налаживается инфраструктура и нанимаются сотрудники.Также сообщалось, что после полного освобождения Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России.

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Прежде о таком решении заявляли власти Херсонской области. Граничащий с Крымом регион полностью перешел под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая здесь ввели в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

Тогда же, в начале мая, председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сделал заявление, что жители области получат право на российское гражданство. При этом он исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

Ранее, весной 2019 года, право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре получили жители тогда еще не признанных Донецкой и Луганской Народных Республик. Летом того же года Путин подписал указ, позволивший претендовать на гражданство РФ в упрощенном порядке всем украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.



Кроме того, граждане Украины и республик Донбасса могут получить разрешение на временное проживание и вид на жительство в России по паспорту с истекшим сроком действия.