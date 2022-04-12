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Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут получить вид на жительство в РФ по истекшему паспорту

МВД России: граждане Украины, ДНР и ЛНР могут обратиться за российским ВНЖ по истекшему паспорту
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Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут получить разрешение на временное проживание и вид на жительство в России по паспорту с истекшим сроком действия. Для этого им надо обратиться в МВД РФ с заявлением, сообщила во вторник, 12 февраля, официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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«Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по удостоверяющим личность документам с истекшим сроком действия», — сказала она.

Как добавила Волк, к гражданам Украины и республик Донбасса, которые ограничены в возможности выезда за пределы РФ и находятся на территории России с нарушением установленных правил пребывания, меры административного воздействия применяться не будут. Для урегулирования своего правового положения в РФ они могут обратиться в территориальные органы МВД.

В воскресенье, 10 апреля, сообщалось, что в Россию с начала военной операции по защите Донбасса приехало более 714 тыс. беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. В их числе свыше 137 тыс. детей.

В конце марта стало известно, что граждане ДНР и ЛНР, а также Украины смогут работать на территории России без оформления патента. Кроме того, их документы, в том числе водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, зарегистрированные на вышеуказанных территориях, будут признаны в России.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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