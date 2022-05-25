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Опубликованы кадры продвижения бойцов ЛНР к рубежам ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага в среду, 25 мая, побывал на западной границе города Попасная, где в данный момент союзные войска, а также Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) движутся напрямую к рубежам Донецкой Народной Республики (ДНР).

На кадрах военная техника бойцов ЛНР движется к рубежам ДНР по дороге, соединяющей Попасную с Бахмутом.

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Ранее в этот день представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы республики взяли под контроль еще четыре населенных пункта. Освобождены Светлодарск, Луганское, Мироновский и Тошковка.

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Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на севере республики 28 населенных пунктов можно считать освобожденными.

24 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск. На здании мэрии поднят флаг России.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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