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В ЛНР сообщили о взятии под контроль еще четырех поселков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Станислав Красильников
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Народная милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) взяла под контроль еще четыре населенных пункта. Об этом сообщил в среду, 25 мая, представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

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«Вчера подразделениями оборонного ведомства были освобождены населенные пункты Светлодарск, Луганское, Мироновский и Тошковка», — рассказал Филипоненко журналистам.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на севере республики 28 населенных пунктов можно считать освобожденными.

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24 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск. На здании мэрии поднят флаг России.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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