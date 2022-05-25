Эксперты спрогнозировали возвращение McDonald’s в РФ спустя минимум три года

Бренд американской сети ресторанов McDonald’s («Макдоналдс») может вернуться в Россию спустя некоторое время, сказала региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хагбердиева. Источник на рынке коммерческой недвижимости сообщил «Известиям», что это произойдет в течение трех-пяти лет.

Тем более следует принять во внимание тот факт, что в РФ не планируют менять технологию ресторанов американской компании, отметила Хагбердиева.



В настоящее время многие международные бренды возвращаются на российский рынок под новыми именами. Но скорость передачи отечественного бизнеса новым владельцам, а также отсутствие структурных изменений внутри компаний и в схеме работы магазинов позволяют предполагать: эти меры скорее временные, чем постоянные. В случае улучшения ситуации покупатели снова смогут увидеть привычные имена на витринах кафе, ресторанов и магазинов.



Источник на рынке коммерческой недвижимости заявил «Известиям», что, скорее всего, McDonald’s договорился с покупателями сети об опционе на обратный выкуп компании в течение трех-пяти лет. Собеседник уточнил, что расположенные в РФ рестораны сети должны были занимать хорошую долю в структуре международной выручки предприятия. Вряд ли штаб-квартира так легко откажется от минимум 600 своих заведений, добавил эксперт, тем более американцы развивали их в России около 30 лет, подчеркнул он.

В начале марта агентство Reuters отмечало, что по итогам 2021 года сеть развивала в РФ 847 ресторанов (84% компания управляла сама), на Украине их было 108 (всеми управляла штаб-квартира). На эти два региона пришлось 2% продаж в структуре международных, это составило 9% от общей выручки компании в мире.

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McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

19 мая стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка. Бизнесмен планирует развивать компанию под новым брендом, он купит все ресторанное портфолио сети.

20 мая генеральный директор аналитического агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров сообщил, что McDonald’s планируется открыть в июле уже по новым брендом, но могут успеть и к концу июня.

В тот же день генеральный директор сети в России Олег Пароев не исключил, что в будущем может вернуться в страну и оригинальный бренд. Тогда же заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что новый собственник ресторанов сохранит старую рецептуру.

23 мая источник на ресторанном рынке рассказал «Известиям», что в качестве нового названия McDonald’s могут быть использованы две латинские буквы — Mс. Он говорил, что буква M может остаться фирменной. Однако Пароев не подтвердил сохранения желтой буквы М в названии бренда сети.