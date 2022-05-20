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Гендиректор McDonald’s Russia допустил возвращение бренда в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в России начнет работу под новым брендом, однако в будущем может вернуться в страну и оригинальный бренд. Такое заявление в пятницу, 20 мая, сделал генеральный директор корпорации в РФ Олег Пароев.

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«Будет новый бренд, и мы предложим нашим текущим франчайзи подключиться к новой системе на новых коммерческих условиях, на которые они могут согласиться или отказаться», — заявил Пароев. Его процитировал ТАСС.

Бизнесмен отметил, что сеть ресторанов в ближайшее время получит новое имя, и компания «запустит бренд как можно быстрее».

Гендиректор Пароев не исключил вероятности возвращения оригинального бренда в Россию, однако уточнил, что это произойдет не скоро.

Ранее в этот же день замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что новый собственник сети ресторанов McDonald's сохранит старую рецептуру, а имя у заведений изменится. По его словам, ведомство поддержит компанию, если у нее возникнут проблемы. Замминистра напомнил, что сеть важна для РФ: в компании работает более 60 тыс. человек и она крупный налогоплательщик.

За день до этого стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири — Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он купит всё ресторанное портфолио сети.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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