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Новый собственник McDonald's сохранит старую рецептуру

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Фото: ТАSS/EPA/YURI KOCHETKOV
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Новый собственник сети ресторанов McDonald's сохранит старую рецептуру, а имя у заведений изменится. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24» в пятницу, 20 мая.

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По его словам, ведомство поддержит компанию, если у нее возникнут проблемы. Замминистра напомнил, что сеть важна для РФ: в компании работают более 60 тыс. человек и она крупный налогоплательщик.

Принятое решение по продаже российской сети отечественному инвестору является итогом продолжительного и непростого переговорного процесса, добавил Виктор Евтухов. Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, отметил он. Также сохраняются рабочие места, причем с гарантией — новый собственник будет соблюдать ранее принятые обязательства перед сотрудниками, добавил он.

Накануне стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири — Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он купит всё ресторанное портфолио сети.

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Говор работает с сетью почти 10 лет. Сейчас у него функционирует 25 предприятий, бизнесмен открыл их по франшизе. Возможно, сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Предприниматель также обязался выплачивать зарплату сотрудникам в регионах до закрытия сделки.

В Минпромторге также пообещали помогать российским собственникам активов ресторана налаживать работу.

Как отмечал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями», верно подобранная ниша и правильное название могут серьезно улучшить бизнес-показатели сети.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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