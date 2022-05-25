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КНДР запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Северная Корея (КНДР) запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило 25 мая агентство Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

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По данным издания, в настоящее время проводится анализ таких характеристик ракеты, как дальность и высота полета.

Отмечается, что пуск баллистической ракеты произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США.

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В 2022 году это уже 17-й пуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. Предыдущее испытание ракеты Северная Корея совершила 7 мая.

В апреле лидер страны Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

Президент США Джо Байден отправился в Южную Корею с визитом 19 мая. В ходе своего визита 22 мая Байден передал привет лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. До этого, 20 мая, американский президент заявил о готовности встретиться с лидером КНДР. Однако при условии, если второй будет искренен и серьезен.

Испытания КНДР проводятся на фоне сообщений о вспышке коронавируса в стране.

При этом 17 мая представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США не ожидают от Северной Кореи приостановки ядерных испытаний в связи со вспышкой там COVID-19. По его словам, «мы еще не видели, когда правительство КНДР ставило проблемы гуманитарного характера своего народа выше этих дестабилизирующих действий».

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