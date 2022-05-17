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Госдепартамент исключил вероятность прекращения КНДР ядерных испытаний из-за COVID-19

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Пуск ракеты
Фото: REUTERS/EYEPRESS
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США не ожидают от Северной Кореи приостановки ядерных испытаний в связи со вспышкой COVID-19, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале ведомства во вторник, 17 мая.

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«Мы еще не видели, когда правительство КНДР ставило проблемы гуманитарного характера своего народа выше этих дестабилизирующих действий, которые угрожают безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Так что у нас нет причин так думать», — сказал он.

Прайс добавил, что Пхеньян отверг поставки вакцин от COVID-19 по линии организации COVAX, и общая эпидемиологическая обстановка в Северной Корее вызывает «крайнюю озабоченность» США.

По данным журнала TIME, в КНДР не хватает тестовых материалов для подтверждения большого количества случаев заражения коронавирусом.

«В дополнение к нехватке вакцин для 26 млн человек, Северная Корея также сталкивается с недоеданием и другими условиями бедности, а также испытывает нехватку средств общественного здравоохранения, включая противовирусные препараты или отделения интенсивной терапии, что привело к снижению числа госпитализаций и смертей в других странах», — пишет издание.

Вспышку заболеваний COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В текущем году последнее испытание ракеты КНДР совершила 7 мая. Оно стало со стороны КНДР стало 15-м по счету. В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

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