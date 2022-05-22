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Байден передал привет Ким Чен Ыну

Президент США Байден передал привет лидеру КНДР Ким Чен Ыну из Южной Кореи
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Президент США Джо Байден передал привет лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе своего визита в Южную Корею. Об этом со ссылкой на журналистов пула Белого дома сообщила южнокорейская газета «Чосон Ильбо» 22 мая.

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По информации издания, после встречи Байдена с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном репортеры поинтересовались у американского президента, хочет ли он передать что-либо своему северокорейскому коллеге.

В ответ Байден сказал: «Привет». Затем, спустя несколько секунд, добавил: «Это всё... Точка».

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20 мая президент США заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном. Однако при условии, если второй будет искренен и серьезен.

Байден отправился в Южную Корею с визитом 19 мая. На следующий день политик на заводе Samsung в Пхентхэке обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, но сразу исправил ошибку.

22 мая Байден прибудет в японский Токио, где встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

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