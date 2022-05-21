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Байден заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден о итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Ёлем заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Однако при условии, если второй будет искренен и серьезен.

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«Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен», — заявил американский лидер в пятницу, 20 мая.

20 апреля американский президент прибыл в Южную Корею в рамках своего азиатского турне. Во время визита двух сотрудников секретной службы Байдена выслали из Южной Кореи после «инцидента во внеслужебное время».

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В этот же день Байден на заводе Samsung в Пхентхэке обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, но сразу исправил ошибку. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

22 мая Байден отправится в Японию.

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