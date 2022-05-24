В Польше пригрозили ФРГ потерей доверия при отказе поддержать статус кандидата в ЕС для Украины

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Германия потеряет доверие союзников, если не поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Об этом он сказал во вторник, 24 мая, на совместной пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок в Берлине.

Рау считает, Берлин должен взять на себя руководящую роль в выстраивании системы безопасности в Европе, которая будет учитывать интересы Украины и будет направлена против России.

«Мы надеемся, что Германия возьмет на себя такую роль, помогая Украине победить в войне с Россией и поддержав в конечном итоге украинскую заявку на предоставление статуса кандидата. Этому нет альтернативы. Иначе Германия в значительной степени потеряет доверие», — приводит его слова ТАСС.

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Глава польского МИД также отметил, что Польша заинтересована в выстраивании хороших отношений с Германией, которая готова сражаться за общие ценности.

Помимо этого, он подчеркнул, что Польша и Германия должны вместе стремиться к тому, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в спецоперации по защите Донбасса.

«Это общая цель Польши и трансатлантического сообщества, Польши и США. Я верю, что это будет общей целью Польши и Германии, а также Германии и США», — сказал он.

Кроме того, Рау отметил работу главы МИД Германии, подчеркнув, что она ведет борьбу за изменение немецкой внешней политики.

Ранее, 23 мая, глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что ряд западных стран блокирует предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако он отметил, что вся Центральная и Восточная Европа сможет «переломить сопротивление нескольких стран» по этому вопросу. Кумох также рассказал, что президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме в Давосе будет лоббировать предоставление Украине соответствующего статуса.

Накануне министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон предположил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий с учетом требований, которые предъявляет ЕС к претендующим на вступление государствам.

19 мая в Совфеде РФ порекомендовали украинцам распрощаться с иллюзиями насчет вступления Украины в Евросоюз и сосредоточиться на исправлении ситуации внутри страны.

17 мая президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе, которую украинский лидер Владимир Зеленский подписал 28 февраля, будет рассмотрена в июне текущего года.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.